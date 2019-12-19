На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина.

Глава Чечни сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он написал, что «безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и теплые слова о моем дорогом отце – первом президенте Чеченской Республики, Герое России Ахмате-хаджи Кадырове».

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

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