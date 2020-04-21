Общество

КМВ НовостиКМВ НовостиРамзан Кадыров побрился налысо из-за отсутствия парикмахеров

Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики. Таким решительным действием Рамзан Кадыров ответил тем, кто просит открыть парикмахерские в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал
 в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
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"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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