Общество
КМВ НовостиРамзан Кадыров побрился налысо из-за отсутствия парикмахеров
Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики. Таким решительным действием Рамзан Кадыров ответил тем, кто просит открыть парикмахерские в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».Ведомостивчера в 15:14
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В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Политика
Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
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Авто
Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства
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Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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RuNews24.ru 08:22
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В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом
Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
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В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
RT на русском 05:56
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Здоровье
57 новых случаев коронавируса выявлены в Оренбуржье за сутки
За последние сутки выявлены 57 новых пациентов. Выздоровели 32 человек, готовится на выписку — 18 человек.
1743.ru 07:39
Общество
Коронавирус охватил 37 территорий Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 37 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 21 апреля.
Newsroom24 вчера в 08:04
Экономика
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
Футбол
Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»
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Metaratings 06:24
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Здоровье
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
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РБК вчера в 04:13
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд
Сенат США проголосовал за выделение $484 млрд на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.
РБК вчера в 20:37
Политика
Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
ТАСС 08:13
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников признал, что просчитался с заявлением о времени пика заболевания коронавирусом в России.
ToDay News Ufa 00:40
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Интернет
«Яндекс» запустил собственный мессенджер
Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
Армия и оружие
Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев
Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
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