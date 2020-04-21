с чего всё началось

Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики. Таким решительным действием Рамзан Кадыров ответил тем, кто просит открыть парикмахерские в период самоизоляции.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 208

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 250

Политика Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+. 17

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 519

Шоу-бизнес 70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом 37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.

Происшествия В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области. 15

Общество Украина продлила карантин до 11 мая Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 1

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 6,9K

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. 544

Общество Коронавирус охватил 37 территорий Нижегородской области Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 37 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 21 апреля. 133

Футбол Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».

Здоровье В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 43

Здоровье Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 9

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 11

Политика Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 131