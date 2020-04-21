Общество
Газета.RuКадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Ранее местные жители просили главу республики открыть салоны красоты и парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо. По последним данным, в Чечне зарегистрировано 303 случая заражения коронавирусом, 5 человек умерли.
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Общество
Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
Здоровье
Экстрасенс Миронова предсказала еще одну эпидемию в 2021 году
Эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия, предсказала экстрасенс Дарья Миронова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:40
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 12:51
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
США летом испытают противоракету SM-3
США намерены летом испытать противоракету SM-3 Block IIA для противодействия угрозе "со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР".
ТАСС 11:52
Общество
В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса
«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску – если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом», – предостерег вирусолог.
Взгляд.ру 15:42
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Энергетика
Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Футбол
Мане хочет продолжить карьеру в «Реале»
По информации France Football, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хотел бы продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Soccer.ru 10:17
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться дома от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 21 апреля, об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
ToDay News Ufa 08:18
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
РИА Новости 09:15
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Футбол
Гурцкая: «Трансфер Шюррле в „Спартак“ похож на сделку „Зенита“ по Маркизио»
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре полузащитника Андре Шюррле за "Спартак" и решении клуба отказаться от его выкупа у "Боруссии" Д.Я ещё в августе говорил, что надо немного подождать.
Soccer.ru 15:33
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42