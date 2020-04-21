с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 43

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 122

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 495

Здоровье В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Общество Коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина, соблюдая дистанцию В ФСО сообщили, что позволили коммунистам возложить цветы при условии соблюдения дистанции.

Политика Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения. 43

Общество Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-й годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.

Общество Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин Мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что жители города с симптомами ОРВИ должны соблюдать такие же правила изоляции, что и пациенты с диагностированным коронавирусом. 2,3K

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 522

Здоровье Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 4

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,2K

Политика Россия поставит Белоруссии рис и гречку Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит". 22

Общество Telegraph: британских медиков проверяли некорректными тестами на коронавирус По данным британского Минздрава, у 129 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом.

Общество Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато». 2