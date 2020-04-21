с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».

Происшествия Число пациентов с COVID-19 в Ивановской области достигло 213 человек "По состоянию на 21 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 213 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 10 диагнозов)", - говорится в сообщении. 8

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

Энергетика Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май. 2

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 259

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 23

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 387

Транспорт В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. 115

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 2,2K

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 31

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 210

Транспорт В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории региона в период действия режима повышенной готовности. 4

Здоровье Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.

Гаджеты Apple может представить бюджетные iPad и iMac во второй половине года Авторитетный ресурс Mac Otakara поделился информацией о том, что компания Apple планирует представить новый бюджетный iPad с диагональю дисплея 11 дюймов и 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года.

Религия Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей . 853

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 11