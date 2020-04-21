Общество

ВедомостиВедомостиКадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал
 в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости15:14

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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

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Число пациентов с COVID-19 в Ивановской области достигло 213 человек

"По состоянию на 21 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 213 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 10 диагнозов)", - говорится в сообщении.
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля

Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Здоровье

Уровень смертности от коронавируса в России назвали «удивительным»

Уровень смертности от коронавируса в Российской Федерации назвали «удивительным». Об этом сообщает Evo-rus-rus.com.
Evo-rus.com 16:55
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Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
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Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
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Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Транспорт

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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По мотивам «Острых козырьков» выпустят игру Peaky Blinders: Mastermind

Игромания.ру 14:23
Политика

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Lenta.ru 01:49
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Общество

Максимальное пособие по безработице могут получить более 3 млн россиян

Максимальное пособие по безработице могут получить более трёх миллионов россиян.
Радио Маяк 11:18
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Общество

В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
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Музыка

Борис Гребенщиков посвятил самоизоляции песню «Не выходи за дверь»

Как стало известно во вторник, 21 апреля, легендарный петербургский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков написал песню «Не выходи за дверь», посвящённую самоизоляции.
Форпост Северо-Запад 05:54
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Общество

В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
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Транспорт

В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории региона в период действия режима повышенной готовности.
RT на русском 16:44
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Здоровье

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

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Apple может представить бюджетные iPad и iMac во второй половине года

Авторитетный ресурс Mac Otakara поделился информацией о том, что компания Apple планирует представить новый бюджетный iPad с диагональю дисплея 11 дюймов и 23-дюймовый моноблок iMac во второй половине 2020 года.
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Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
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Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов

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Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
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Армия и оружие

Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе

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