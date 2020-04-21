с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 491

Общество Конец истории: CDP признана банкротом Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.

Общество В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте. 1

Общество Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 1

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 485

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Общество В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Экономика Минсельхоз России утвердил перечень системообразующих предприятий АПК Министерство сельского хозяйства России представило перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса (АПК).

Экономика Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 99

Футбол Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург» Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург»

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 36

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи. 4

Гаджеты AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120. 9

Экономика В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. 84

Экономика Греф выступил против налога на проценты по вкладам С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. 25