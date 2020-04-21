с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».

Экономика Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,9K

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Политика Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне. 77

Здоровье Science (США): чтобы победить коронавирус, надо изменить свои устойчивые привычки, и специалисты по поведению могут кое-что подсказать (Science) Вакцин и лекарств от нового коронавируса нет, и люди во всем мире ищут защиты (или им приказывают искать защиты) в изменении своих привычек и поведения в большом и малом.

Футбол УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.

Общество Западные СМИ назвали значительно заниженным число жертв коронавируса В мире от последствий коронавирусной инфекции умерли намного больше людей, чем показывает официальная статистика.

Технологии Почта Mail.ru запустит видеозвонки Решение интегрировано в мобильную и веб-версию почты, все звонки будут доступны из Календаря Mail.ru - создать ссылку можно будет прямо в интерфейсе планирования встречи. 1

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 366

Авто Zotye планирует продавать в РФ авто китайской сборки Как уточнили в российском офисе марки, небольшая квота по сборке машин Zotye на белорусском заводе «Юнисон» еще есть, но после того, как она иссякнет, компания будет вынуждена перейти на импорт из Китая. 13

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 4

Космос В Национальном космоцентре создадут кафедры российских вузов — Рогозин Разместить в Национальном космическом центре базовые кафедры ведущих российских вузов планирует руководство «Роскосмоса».

Здоровье Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.

Здоровье Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан. 1

Армия и оружие Анкара скрывает присутствие турецких ЧВК в Ливии Турецкие СМИ, дабы отвести взгляд от собственных вооруженных формирований, заявляют о якобы присутствии в Ливии ЧВК "Вагнер".

Экономика Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. 370

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3