Общество

Российская газетаРоссийская газетаКадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал
 в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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