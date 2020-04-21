с чего всё началось

Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Общество Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными. 134

Общество Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook. 187

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 48

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 842

Гаджеты Samsung случайно показала Galaxy Note20 за несколько месяцев до анонса По краям расположены Galaxy S10+ и Galaxy S20, а в середине находится смартфон с новым дизайном, который сейчас не встречается у моделей Samsung.

Общество Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 6

Кино Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety. 4

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 304

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153 Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. 113

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 400