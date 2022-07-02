Lenta.ruКадыров подтвердил, что Лисичанск взят под контроль российских войскГлава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России.Lenta.ruВооруженные силы ЛНР и России взяли город Лисичанск.URA.RuТем временем в военной комендатуре Северодонецка заявили, что в Лисичанске вскоре начнётся работа по охране общественного порядка.RT на русскомЛисичанск – город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruКомсомольская правдаТК ЗвездаЦарьградГлас НародаБлокнот.руRT на русскомКомсомольская правдаМолваOrenburg.mediaРБКLife.ruКапитал страныРязань.ЛайфГазета.RuHandyNewsГЛАС.RUВоенное обозрениеРидусNewsFrolПодробнее о событииКадыров объявил о взятии ЛисичанскаОбщественная служба новостейвчера в 08:38Кадыров подтвердил, что Лисичанск взят под контроль российских войскLenta.ru17:06Российские силы установили контроль над ЛисичанскомИнтерфаксвчера в 12:53Что известно об освобождении Лисичанска союзными силами РФ и ЛНРRT на русскомвчера в 14:17Глава Чечни Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль союзных войскРИА Новости18:57Кадыров заявил о взятии ЛисичанскаНациональная служба новостейвчера в 08:21Кадыров заявил о взятии ЛисичанскаURA.Ruвчера в 08:01Показать ещёОценить235Поделиться