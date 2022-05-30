Будьте в Плюсе

Кадыров показал видео допроса трех пленных бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с допросом трех пленных украинских солдат в Донбассе.
РИА Новости
В понедельник было опубликовано видео допроса трех украинских пленных.
РЕН ТВ
Солдаты Украины заявили, что при отступлении по ним свои же стреляли из РСЗО "Град".
Pravda.Ru
Военнослужащие ВС РФ вместе с военными сил Луганской Народной Республики планомерно вытесняют украинских военных из населенных пунктов.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Кадыров показал видео допроса трех пленных бойцов ВСУ
РЕН ТВ17:58
Глава Чечни Кадыров показал видео допроса трех пленных украинских солдат в Донбассе
Газета.Ruвчера в 16:51
Кадыров опубликовал видео с допросом пленных украинских солдат
Московский Комсомолецвчера в 16:20
Кадыров показал видео с допросом пленных украинских солдат
Pravda.Ruвчера в 16:27
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с допросом пленных украинских солдат в Донбассе
Lenta.ruвчера в 16:14
Кадыров показал кадры допроса трёх украинских военнопленных
Общественная служба новостейвчера в 15:58
Кадыров опубликовал видео допроса трех пленных украинских военных
Радио Sputnikвчера в 15:52

Интересное

Херсонская и Запорожская области перешли на российские сети связи

Российские операторы связи начали работать в Херсонской и Запорожской областях, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
ТАСС00:23

МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.
RT на русском22:51

Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру

Дорогостоящие и судорожные попытки Европейского союза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции.
Lenta.ru00:22

Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович комментируя планы США передать Киеву реактивные системы залпового огня заявил, что Украина устроит Штатам "образцово-показательную истерику", если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей РСЗО.
Газета.Ruвчера в 16:21

Сотрудники СК России нашли шприц с белым непрозрачным веществом на «Азовстали»

Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе неизвестные химические препараты.
Lenta.ru01:04

Председатель КНШ Милли назвал переговоры логичным разрешением ситуации на Украине

Переговоры между Москвой и Киевом были бы логичным разрешением ситуации на Украине.
Lenta.ru22:13

Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу

Согласованное в рамках санкций Евросоюза (ЕС) отключение банка от международной системы SWIFT не скажется на международных расчетах, заверили в кредитной организации.
Коммерсантъ01:05

РИА Новости: Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах, это произошло в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень.
RT на русскомвчера в 16:24

Немецкий эксперт Фишер: Германия ведет двойную игру, делая вид, что помогает Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине.
РИА Новости21:57

Глава Евросовета Мишель: в ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости18:10