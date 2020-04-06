Коронавирус
Новые ИзвестияКадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
Рамзан Кадыров отметил, что изначально тоже был недоволен тем, что полицейский ударил "безумца", как он назвал прохожего. Но, тем не менее, заявил что "даже поощрит его": - Он не нарушил ничего.
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Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить... Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ.
— Рамзан Кадыров, российский политикКоммерсантъ 08:15
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Кадыров похвалил полицейского, избившего чеченца за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец06:24
«Кого надо побью дубинкой и отправлю в подвал»: Кадыров поощрил полицейских, пнувших нарушителя карантина
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 11:21
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Общество
В понедельник назовут предприятия, которые могут работать в Карелии
В сообщении указывается, что на пятницу, 3 апреля, поступило порядка 10 тысяч заявлений от организаций и фирм, которые считают, что их деятельность не может быть приостановлена.
Общество
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей
Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Общество
Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
Общество
Елизавета II из-за коронавируса обратилась к нации
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире
В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире.
Гаджеты
Xiaomi патентует новый смартфон с экраном Waterfall
Китайский технологический гигант Xiaomi разрабатывает новый смартфон с экраном Waterfall.
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах
Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции
В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Игры
Вышел трейлер ремейка «Final Fantasy VII» о сюжете и персонажах
До начала запуска «Final Fantasy VII Remake» остается всего неделя - и разработчики представили нам финальный трейлер игры, который идет четыре минуты.
Общество
На парад Победы попросили не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Космос
Как открывать звезды, не выходя из дома. Истории астрономов-любителей
В начале января астроном-любитель Масаюки Ивамото обнаружил яркую комету в созвездии Змееносца.
Общество
Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США»,— отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации (.pdf).
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали в результате коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии
Российские военные специалисты начали бороться с коронавирусом в Сербии, сообщили в Минобороны.