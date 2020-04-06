Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить... Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ.

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