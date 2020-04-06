Коронавирус

Новые ИзвестияНовые ИзвестияКадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции

Рамзан Кадыров отметил, что изначально тоже был недоволен тем, что полицейский ударил "безумца", как он назвал прохожего. Но, тем не менее, заявил что "даже поощрит его": - Он не нарушил ничего.
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Рамзан Кадыров
Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить... Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ.
— Рамзан Кадыров, российский политикКоммерсантъ 08:15

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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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