КоммерсантъКадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах Мансура и Дудаева для их уничтоженияГлава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о местонахождении «шейх-мансуровского и дудаевского батальонов».КоммерсантъГлава Чечни напомнил, что ранее чеченские правительственные войска устранили терроризм и экстремизм в республике, направленные на развал суверенной России.Московский КомсомолецРоссия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.КоммерсантъТакже глава Чечни сообщил, что спецоперация "по освобождению Украины от нацистов" идет по плану.Накануне.RuЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскРоссийская газетаФАНLife.ruВечерняя МоскваЦарьградПрофильКомсомольская правдаГлас НародаРамблерНовые ИзвестияDeita.ruRZN.infoГлавный региональныйУралинформбюроПодробнее о событииКадыров объявил награду в $1 млн за информацию о «батальонах шейха Мансура и Дудаева»RT на русском21:00Кадыров пообещал $1 млн за данные о расположении «батальонов Мансура и Дудаева» на УкраинеРИА Новости20:31Кадыров объявил награду в миллион долларов за достоверную информацию о местоположении чеченских изменниковГлас Народа17:54Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов экстремистов имени Дудаева и МансураLenta.ru19:16Кадыров пообещал $1 млн указавшему местоположение банд имени Дудаева и Шейха МансураГазета.Ru19:05Кадыров объявил награду 1 млн долларов за информацию о чеченских боевиках в МариуполеМосковский Комсомолец18:44Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и МансураРБК20:31Показать ещёОценить1,8KПоделиться