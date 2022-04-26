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Кадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах Мансура и Дудаева для их уничтожения

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о местонахождении «шейх-мансуровского и дудаевского батальонов».
Коммерсантъ
Глава Чечни напомнил, что ранее чеченские правительственные войска устранили терроризм и экстремизм в республике, направленные на развал суверенной России.
Московский Комсомолец
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.
Коммерсантъ
Также глава Чечни сообщил, что спецоперация "по освобождению Украины от нацистов" идет по плану.
Накануне.Ru

Подробнее о событии

Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о «батальонах шейха Мансура и Дудаева»
RT на русском21:00
Кадыров пообещал $1 млн за данные о расположении «батальонов Мансура и Дудаева» на Украине
РИА Новости20:31
Кадыров объявил награду в миллион долларов за достоверную информацию о местоположении чеченских изменников
Глас Народа17:54
Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов экстремистов имени Дудаева и Мансура
Lenta.ru19:16
Кадыров пообещал $1 млн указавшему местоположение банд имени Дудаева и Шейха Мансура
Газета.Ru19:05
Кадыров объявил награду 1 млн долларов за информацию о чеченских боевиках в Мариуполе
Московский Комсомолец18:44
Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура
РБК20:31

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