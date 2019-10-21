Политика
РИА НовостиКадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом политик рассказал в программе "Большая игра" на Первом канале.
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Рамзан Кадыров заявил, что Чечня готова обеспечить безопасность в регионе
ИА Грозный-Информвчера в 23:17
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Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 10:36
Армия и оружие
Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак
В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат.
Комсомольская правда вчера в 01:40
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском вчера в 07:24
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 19 октября в 02:55
Армия и оружие
Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
Шойгу прибыл в Китай для участия в форуме по безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности, об этом 20 октября рассказала пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская в интервью журналистам.
REGNUM вчера в 11:55
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Вести.Ru вчера в 22:03
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru вчера в 01:46
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Дни24 19 октября в 04:47
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Дни24 19 октября в 13:30
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 17:01
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском вчера в 11:57
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Шоу-бизнес
Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.
Телепрограмма вчера в 09:59
Футбол
Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
Футбол
«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Спорт день за днем вчера в 06:31
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент в 2019 году
По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.
Радио Sputnik вчера в 20:01
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим из-за прорыва дамбы
Траурные мероприятия запланированы на 21 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.
RuNews24.ru 19 октября в 08:39