Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом политик рассказал в программе "Большая игра" на Первом канале.

Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

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