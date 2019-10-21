Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров пообещал навести порядок в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Lenta.ruвчера в 17:33
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Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
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Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
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Топ-менеджера, подозреваемого в растрате более 30 млрд рублей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, пишет РБК.
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Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК

Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
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«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой.
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Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

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