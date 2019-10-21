Политика
Lenta.ruКадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Политика
Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских
В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.
Газета.Ru 04:22
Происшествия
Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop 18 октября в 08:22
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Футбол
Перес провел переговоры с Моуринью по поводу возвращения в «Реал»
Жозе Моуринью остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед». «Реал» ранее уступил «Мальорке» (0:1) в чемпионате Испании.
Спорт-Экспресс 01:42
Кино
Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли
Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.
РИА Новости 06:47
Политика
Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу
Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
Происшествия
Экс-главу «ОФК-банка» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО
Топ-менеджера, подозреваемого в растрате более 30 млрд рублей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, пишет РБК.
Бизнес.Ру 06:26
Авто
Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов
В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.
Колёса.ru 05:09
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Футбол
Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК
Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за жирные подмышки
Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "Живом журнале" резко раскритиковала фигуру телеведущей.
Дни.ру 03:25
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° 04:44
Политика
Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой.
Lenta.ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.
РИА Новости 04:10
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 16:06