Политика
Lenta.ruКадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 04:03
Происшествия
В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила
В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Политика
Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.
Lenta.ru 08:44
Общество
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул.
РБК Уфа 03:03
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек
Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.
Пензенская правда 08:37
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Гаджеты
Компания Apple запатентовала умное кольцо iRing
PROkhab.ru 03:37
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Единоборства
Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября
Allboxing.ru 04:08
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Шоу-бизнес
Тимати показал выписку сына и возлюбленной из роддома
Известный рэпер и предприниматель Тимати на днях, 16 октября, стал отцом во второй раз . Его невеста Анастасия Решетова родила сына.
Летидор 02:37
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° 18 октября в 08:29
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Здоровье
Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей
Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.
Взгляд-инфо 07:08