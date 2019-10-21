Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

РИА Новости01:51

Кадыров заявил о готовности Чечни принять террористов на кладбище

Московский Комсомолец00:58

Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

Lenta.ruвчера в 17:33

Кадыров пообещал боевикам из Сирии места «в театре или на кладбище»

РБКвчера в 20:57

Кадыров пообещал террористам из Сирии места в театре или на кладбище

URA.Ruвчера в 21:50

Глава Чечни: «Мы не такие, как в 99-е годы»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:46

Кадыров отметил готовность Чечни дать отпор террористам ИГ

RT на русскомвчера в 21:28
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В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

Российская газета 03:31
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.
iReactor вчера в 13:46
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Происшествия

В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей

Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе отсутствия действующих антибиотиков

Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
РИА Новости 05:58
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие

Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
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Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»

Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Lenta.ru вчера в 09:40
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Кино

Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 19 октября в 05:07
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 19 октября в 14:35
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru вчера в 03:57
Экономика

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК 05:11
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
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В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
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В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона

Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Примечательно, что товарный знак LADA Sport Line исполнен в "узнаваемой" стилистике LADA Sport, спортивного подразделения "АвтоВАЗа".
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Gigabyte показала материнскую плату на AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000

Компания Gigabyte опубликовала изображение загадочной материнской платы для процессоров Ryzen Threadripper.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
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Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Исследование выявило отношение россиян к перестройке

Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
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