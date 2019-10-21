Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченская республика готова предоставить сирийским террористам места на кладбище. Об этом он сказал в эфире "Первого канала". Он отметил, что Чечня будет делать все для того, чтобы обезопасить российские регионы.

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

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