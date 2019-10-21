Политика
Газета.RuКадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченская республика готова предоставить сирийским террористам места на кладбище. Об этом он сказал в эфире "Первого канала". Он отметил, что Чечня будет делать все для того, чтобы обезопасить российские регионы.
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Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие
СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии
По словам источника газеты, с прошлой недели президент США раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев в Сирии для борьбы с терроризмом.
Life.ru 22:28
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
Soccer.ru 13:24
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова получила в подарок Мерседес за 8 миллионов
На прошлой неделе бывшую участницу «Дома-2» - Марго Овсянникову сильно избили на корпоративе, на котором она тоже работала.
Bimru.ru 12:44
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Игры
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra вчера в 11:22
Авто
Lexus запатентовал новый товарный знак LX600
Компания зарегистрировала товарный знак LX 600 в патентном ведомстве США, что свидетельствует о работе над новой версией.
Picsnews.net 18 октября в 04:31
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия 19:36
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 04:13
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Финансы
ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.
Известия 18 октября в 02:04
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Шоу-бизнес
Дробыш прокомментировал скандал с участием Кормухиной и Гагариной
NewInform вчера в 05:15
Наука
Генетики из России представили люминесцентный табак
Группа специалистов в области генетики из России показала растение, способное светиться в темноте без каких-либо дополнительных веществ или условий.
Rusargument вчера в 16:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru вчера в 08:53
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Космос
Человек одинок во Вселенной: эволюция доказывает, что другой разумной жизни быть не может
Экология Регионов вчера в 04:25
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34