Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченская республика готова предоставить сирийским террористам места на кладбище. Об этом он сказал в эфире "Первого канала". Он отметил, что Чечня будет делать все для того, чтобы обезопасить российские регионы.
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