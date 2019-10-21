Политика
Вечерняя МоскваКадыров пообещал террористам из Сирии место на кладбище
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам «Исламского государства»*, если они придут из Сирии. Об этом он сообщил в программе «Большая игра». По словам Кадырова, Чеченская Республика готова обезопасить российские регионы.
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Российская газета 03:31
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия
Почти 200 человек задержаны с начала протестов в Каталонии
В ходе протестов пострадали 288 сотрудников полиции, были повреждены 267 полицейских автомобилей.
Говорит Москва вчера в 10:25
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 04:08
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Происшествия
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 19 октября в 09:34
Общество
В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко
Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны.
Эхо Москвы 03:03
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Футбол
Лодыгина высмеяли после ошибки в матче чемпионата Турции
Блистательная игра Юрия Лодыгина на выходе в матче с "Трабзонспором". pic.twitter.com / w9fNJNhIAG — Elvin Kerimov (@ elvis_kerimov) October 20, 2019 Фанаты назвали Лодыгина "гением комедии", отметив его "блистательную игру на выходе".
Metaratings 02:11
Политика
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.
Взгляд.ру 03:55
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online 19 октября в 02:08
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru вчера в 09:40
Авто
АвтоВАЗ запатентовал линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line
По распространенной версии, зарегистрированное имя Lada Sport Line будет использовано для обновленной модели автомобиля Vesta, которую планируется выпустить в спортивном стиле.
Актуальные Новости 04:18
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Армия и оружие
Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками
В Сирии после операции турецких военных остались без охраны 12 тюрем с боевиками, которые приехали из других стран, чтобы воевать на стороне запрещенных в России террористических организаций.
РБК 03:23
Происшествия
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
РИА Новости 02:38
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58