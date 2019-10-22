Общество
РИА НовостиКадыров попал в Книгу рекордов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко.
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с чего всё началось
Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.Телекомпания Грозный10:59
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Происшествия
В Твери завершили расследование дела о гибели 13 человек в ДТП
RuNews24.ru вчера в 03:34
Политика
Путин назначил нового председателя Совета по правам человека
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 10:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru вчера в 07:44
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews 05:00
Происшествия
Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии
У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
REGNUM 03:13
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Армия и оружие
Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии
У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру 13:46
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Армия и оружие
Президент Сирии Асад назвал Эрдогана вором
Во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу.
Военное дело 11:12
Авто
Названы претенденты на звание «Европейский автомобиль года»
Автоновости дня 07:00
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 06:16
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле.
News.ru 13:47
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание российской гречки
Напомним, что ещё в прошлом месяце поставщики стали заявлять о росте цен на гречку на 25-50 процентов или в среднем до 59 рублей за килограмм.
Национальное Аграрное Агентство 09:52
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати
23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.
ТВ Центр 06:13
Общество
РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых
Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Daily Storm 12:54
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Общество
Медведев рассказал о переквалификации из-за прихода роботов
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что одним из вызовов для рынка труда на настоящий момент является роботизация, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57