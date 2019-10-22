Общество
РИА НовостиКадыров попал в Книгу рекордов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, сообщил РИА Новости во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко.
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с чего всё началось
Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.Телекомпания Грозный10:59
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Армия и оружие
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Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не вступит в военный конфликт с Турцией, которая, по его словам, является давним союзником Соединённых Штатов по НАТО.
Происшествия
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Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
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Наука
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Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
Политика
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Космос
В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Культура
«Айсблог» от главы Якутии на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube.
Общество
Киев обязал «Нафтогаз» поставлять газ в ЛДНР без учета долгов
Правительство Украины обязало государственную компанию «Нафтагаз» поставлять топливо производителям тепла на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, не учитывая существующие задолженности, которые возникли с 2014 года.
Политика
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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
Футбол
Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В Приамурье четыре тысячи военнослужащих подняли по тревоге
По тревоге подняли соединение противовоздушной обороны, а также артиллерийское и мотострелковое - всего более четырех тысяч военнослужащих.
Технологии
Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ
Боевики «Исламского государства» (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.
Политика
Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Наука
Специалисты описали последний день существования динозавров
Археологи проанализировали образцы грунта, взятого из кратера Чиксулуб, впоследствии чего были смоделированы первые часы после падения астероида, который стёр с лица земли всех динозавров.
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Общество
Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.