Общество
ИзвестияКадыров попал в Книгу рекордов России за самое большое число рекордов
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как глава субъекта РФ, который организовал и посетил наибольшее количество рекордов за год. Об этом 22 октября сообщает телекомпания Грозный.
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с чего всё началось
Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.Телекомпания Грозный10:59
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Политика
В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Космос
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Общество
Дети репрессированных москвичей рассчитывают на Конституционный суд
Конституционный суд России на заседании во вторник рассмотрел дело о конституционности положений, которые не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители стали жертвами советских политических репрессий.
Ведомости 17:09
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру 15:05
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело 08:44
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Общество
Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх
Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом 09:12
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Футбол
В «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»
Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Peterburg2.ru 10:46
Футбол
Мадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ
Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу».
ProstoProSport 16:56
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»
Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.
Культуромания 16:12
Происшествия
Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Культура
Худрук хора имени Веревки извинился за песню об экс-главе Нацбанка Украины
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос вчера в 04:07