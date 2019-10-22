Общество

ИзвестияИзвестияКадыров попал в Книгу рекордов России за самое большое число рекордов

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как глава субъекта РФ, который организовал и посетил наибольшее количество рекордов за год. Об этом 22 октября сообщает телекомпания Грозный.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.
Телекомпания Грозный10:59

Подробнее о событии

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Телекомпания Грозный10:59

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

РБК12:52

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости11:30

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов за чужие рекорды

Московский Комсомолец14:12

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России с новым достижением

URA.Ru09:52

Кадыров установил рекорд по установлению рекордов

Lenta.ru08:42

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Как организатор рекордов

Znak.com08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
Политика

В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
Единоборства

Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Космос

Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ 16:57
Общество

Дети репрессированных москвичей рассчитывают на Конституционный суд

Конституционный суд России на заседании во вторник рассмотрел дело о конституционности положений, которые не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители стали жертвами советских политических репрессий.
Ведомости 17:09
Гаджеты

Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения

В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру 15:05
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
Происшествия

Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Общество

Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх

Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом 09:12
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Футбол

В «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»

Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Peterburg2.ru 10:46
Футбол

Мадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ

Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу».
ProstoProSport 16:56
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Кино

Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»

Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.
Культуромания 16:12
Происшествия

Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети

Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Культура

Худрук хора имени Веревки извинился за песню об экс-главе Нацбанка Украины

Аргументы и Факты вчера в 06:07
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос вчера в 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное