Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как глава субъекта РФ, который организовал и посетил наибольшее количество рекордов за год. Об этом 22 октября сообщает телекомпания Грозный.

Кадыров попал в Книгу рекордов России за самое большое число рекордов

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