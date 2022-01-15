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Кадыров поручил удалить из соцсетей враждебные высказывания о представителях Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любые враждебные заявления или высказывания в адрес народа Ингушетии.
Газета.Ru
В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями.
РИА Новости
Третьей претензией активиста стали действия чеченских властей по отношению к ингушским беженцам, проживавшим в Грозном.
Sibnet Новости
В январе господин Кадыров обратился к «провокаторам», которые недовольны изменением границ республик, и пригрозил, что отнимет у Ингушетии еще несколько сел.
Коммерсантъ

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Власти Чечни призвали жителей удалить из соцсетей негативные высказывания в адрес представителей Ингушетии
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