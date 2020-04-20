с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

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