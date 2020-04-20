Коронавирус
ТАССКадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
«Кадыров, облачённый в противочумный костюм, пообщался с больными, ознакомился с условиями работы медперсонала», — сообщила пресс-служба главы и правительства региона.RT на русском02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Экономика
ФРП в 2020 году докапитализируют еще на 30 млрд рублей
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2020 году будет докапитализирован еще на 30 млрд рублей.
Известия 17 апреля в 12:42
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
Chelny-biz.ru 07:33
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Наука
Коронавирус и загрязнение воздуха: как диоксид азота влияет на смертность?
Повышенные уровни диоксида азота в воздухе могут быть связаны с большим числом смертей от Covid-19.
Капитал страны 06:16
Общество
Коронавирус: Голикова назвала регионы с худшей эпидемической ситуацией
Москва, 20 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Среднероссийский показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции в России составляет 32,1 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 07:38
Армия и оружие
Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»
Взгляд.ру 07:26
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Политика
Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв
Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:36
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
В Крыму полиция накрыла сеть борделей
Во время обысков в интим-салонах полицейские обнаружили и изъяли более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов.
Севастополь.ру 06:15
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров после слухов о разводе показал фото полуобнаженной жены
Сергей Шнуров после слухов о разводе показал фото полуобнаженной жены.
Актуальные Новости 02:13
Общество
Правительство расширило перечень товаров первой необходимости
Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
ТАСС 07:08
Общество
Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
vtomske.ru 04:40
Общество
«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции
Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
В Ростове в пунктах выдачи пропусков образовались очереди
В Ростове в 9 пунктов выдачи пропусков стали образовываться внушительные очереди, передают пользователи соцсетей.
Панорама Ростова-на-Дону 06:14
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Участников Парада отправят на карантин
Вести.Ru 05:22
Армия и оружие
США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35
Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
РБК вчера в 22:31
Футбол
Йенс Леманн: «Почему на «Альянц-Арену», которая вмещает 70 тысяч человек, нельзя пустить 20 тысяч?»
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн выразил недоумение относительно потенциального проведения матчей без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:59