Коронавирус

ТАССТАССКадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
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с чего всё началось
«Кадыров, облачённый в противочумный костюм, пообщался с больными, ознакомился с условиями работы медперсонала», — сообщила
 пресс-служба главы и правительства региона.
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Кадыров опубликовал видео из больницы в Грозном, где лечат COVID-19

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Опубликовано фото Кадырова в респираторе и противочумном костюме

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Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с COVID-19

Газета.Ru04:55

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ТАСС03:40

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

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Кадыров в защитном костюме посетил больницу с зараженными коронавирусом

РБК05:02

Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом

Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:35
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин планирует провести совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 05:54
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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Политика

Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв

Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:36
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
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Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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В Крыму полиция накрыла сеть борделей

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Сергей Шнуров после слухов о разводе показал фото полуобнаженной жены.
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Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Армия и оружие

США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35

Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США.
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Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн выразил недоумение относительно потенциального проведения матчей без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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