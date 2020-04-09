Коронавирус
Lenta.ruКадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. Это заявление он сделал на заседании оперативного штаба по коронавирусу, трансляция которого велась в его Instagram-аккаунте.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.РИА Новости11:31
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«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом
Московский Комсомолец11:59
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Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Экономика
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Здоровье
Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса
Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
Авто
Qoros показала свой новый паркетник
Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО
Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти
Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Наука
Ученые сделали бетон прочнее с помощью отходов
Для некоторых видов производства даже побочный продукт отправляется на рынок, а обычный шлак ценится как прочный и долговечный наполнитель для бетона.
Наука
Эпидемиологическая модель предсказала появление автомобильных пробок
Ученые показали, что процесс образования автомобильных пробок в городах можно описать с помощью модели SIR-модели, которая предсказывает распространение инфекционных заболеваний.
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Политика
Захарова: инициатива США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
Планы США по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле посредством формирования временного правительства в республике были подготовлены «явно в другой эпохе» и не «заслуживают серьезного ответа», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 апреля на брифинге.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Здоровье
Врaчи уже oткaзываются oт aппаратов ИBЛ для бoльных коронавирусом
Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4
Общество
О покупке блокатора вирусов рассказал Песков
С «блокатором» микробов появился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что самолично приобрел в аптеке это устройство.
Единоборства
Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем
Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
Общество
«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.