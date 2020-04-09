Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. Это заявление он сделал на заседании оперативного штаба по коронавирусу, трансляция которого велась в его Instagram-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать382
с чего всё началось

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости11:31

Подробнее о событии

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и посоветовал критикам уехать из РФ

News.ru14:46

Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

РБК13:48

Кадыров ответил на критику его ограничительных мер в Чечне

Газета.Ru12:31

Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России

Национальная служба новостей12:24

«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом

Московский Комсомолец11:59

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Lenta.ru11:53

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

РИА Новости11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Наука

Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Piter.tv 00:50
Экономика

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
ТАСС 08:06
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:03
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Экономика

2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Российская газета 13:02
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Здоровье

Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса

Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
Известия 14:05
Авто

Qoros показала свой новый паркетник

Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
SpeedMe 08:33
Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО

Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
РЕН ТВ 13:09
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Утро.ru 10:22
Общество

Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 07:46
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor 09:30
Наука

Ученые сделали бетон прочнее с помощью отходов

Для некоторых видов производства даже побочный продукт отправляется на рынок, а обычный шлак ценится как прочный и долговечный наполнитель для бетона.
Популярная механика 14:06
Наука

Эпидемиологическая модель предсказала появление автомобильных пробок

Ученые показали, что процесс образования автомобильных пробок в городах можно описать с помощью модели SIR-модели, которая предсказывает распространение инфекционных заболеваний.
N+1 10:12
Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 04:27
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion 16:13
Политика

Захарова: инициатива США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа

Планы США по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле посредством формирования временного правительства в республике были подготовлены «явно в другой эпохе» и не «заслуживают серьезного ответа», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 апреля на брифинге.
ИА Красная Весна 14:23
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Политика

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Здоровье

Врaчи уже oткaзываются oт aппаратов ИBЛ для бoльных коронавирусом

Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Ugpressa.ru 15:32
Шоу-бизнес

Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает

Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Народные новости 05:31
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4

CyberSport.ru 11:52
Общество

О покупке блокатора вирусов рассказал Песков

С «блокатором» микробов появился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что самолично приобрел в аптеке это устройство.
Live24 вчера в 14:29
Единоборства

Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем

Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
Sports.ru 13:45
Общество

«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 15:47
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное