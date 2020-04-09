Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. Это заявление он сделал на заседании оперативного штаба по коронавирусу, трансляция которого велась в его Instagram-аккаунте.
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с чего всё началось

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости11:31

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Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и посоветовал критикам уехать из РФ

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Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России

Национальная служба новостей12:24

Кадыров ответил на критику его ограничительных мер в Чечне

Газета.Ru12:31

Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

РБК13:48

«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом

Московский Комсомолец11:59

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Lenta.ru11:53

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

РИА Новости11:31
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«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов на своем портале.
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Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
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Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.
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Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
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Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
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Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика

Путин предложил новые меры поддержки предприятий

В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 09:25
Происшествия

Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына

Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, умершего от коронавируса.
РИА Новости 04:07
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Происшествия

В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом

Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Lenta.ru 18:38
Кино

Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

Джо Байден обогнал Трампа по популярности среди американцев

На фоне борьбы администрации Дональда Трампа с пандемией коронавируса в стране растет рейтинг его главного конкурента по предвыборной кампании от демократов Джо Байдена, сообщает телеканал CNN по результатам проведенного опроса американцев.
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Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Planet Today 06:26
Футбол

Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.
Вестник Кавказа 13:47
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK вчера в 12:57
Здоровье

Шведские больницы отказались от лечения хлорохином

Швейцарские медицинские центры отказались от клинических исследований хлорохина, которым предполагается лечение больных с коронавирусом.
Что происходит 14:50
Общество

Число случаев коронавируса в США превысило 450 тысяч

В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 451 491.
RT на русском 15:53
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science 07 апреля в 03:58
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
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Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord

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Энергетика

Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
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Samsung представил смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 с поддержкой 5G

UfaTime.ru 13:36
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Общество

В Испании готовятся к летнему сезону без туристов

Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Gazeta.SPb 15:42
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