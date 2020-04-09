Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну. Это заявление он сделал на заседании оперативного штаба по коронавирусу, трансляция которого велась в его Instagram-аккаунте.

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