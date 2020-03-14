Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров посоветовал не бояться коронавируса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
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Рамзан Кадыров
Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.
— Рамзан Кадыров, российский политикНТВ 12:11

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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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