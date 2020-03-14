Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Здоровье Какие меры повышенной готовности введены в Кузбассе из-за коронавируса Дополнительно вышло распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Авто В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Общество Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здоровье Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Здоровье Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.

Происшествия В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.