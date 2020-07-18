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РИА НовостиКадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского быть мужчиной и держать своё слово
Чеченская Республика Сегодня15:12
Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского: «Придется ответить передо мной»
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Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
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В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
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Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
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Куркума помогает бороться с вирусами
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
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Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
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«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
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В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников
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Санчо не уверен, что останется в «Боруссии»
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
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Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34