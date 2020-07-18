Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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