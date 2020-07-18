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РБКРБККадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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Кадыров потребовал Зеленского извиниться и перестать «юлить»

Газета.Ru16:34

Кадыров потребовал извинений от Зеленского. «Если же нет, то вам придется ответить передо мной»

URA.Ru17:18

Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

Lenta.ru17:07

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК18:46

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

РИА Новости15:58

Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского: «Придется ответить передо мной»

Московский Комсомолец15:25

Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского быть мужчиной и держать своё слово

Чеченская Республика Сегодня15:12
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,4K
Общество

Биробиджан присоединился к акциям протеста в поддержку Сергея Фургала

В Биробиджане вслед за Хабаровском и Владивостоком состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Время Биробиджана 09:55
Общество

На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в субботу, 18 июля, в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.
РБК 03:40
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Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
830
Здоровье

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае, один из них – за минувшие сутки.
EastRussia 16 июля в 04:30
147
Происшествия

На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

REGNUM 16 июля в 19:45
68
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
300
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,3K
Здоровье

40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области

Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 03:37
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

RT на русском 13:14
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
96
Киберспорт

В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев

Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Экономика

Промышленный парк «Кадалинский» появится в Забайкалье

Чита, 17 июля 2020, 10:30 — REGNUM С 2020 года в Забайкалье начнут реализовывать проект создания промышленного парка «Кадалинский».
REGNUM вчера в 03:30
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12
2
Происшествия

Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
3
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

RT на русском 00:59
224
Космос

Взгляд на ночное небо. Чем нас восхищает небо последних дней июля

Середина июля -- отличное время для наблюдения за ночным небом.
Лениногорские вести 14:53
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
601
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
7,2K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
169
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
349
Шоу-бизнес

«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев

Privet-Rostov.ru 11:58
Политика

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru 16:59
Финансы

МВФ предложил заморозить долги бедных стран

Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
1
Культура

Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее

Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Вести Калининград 16 июля в 10:12
Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
45
Шоу-бизнес

Сергей Крылов, не появляющийся в течение многих лет, вызвал недоумение среди поклонников

Bimru.ru 12:01
Армия и оружие

В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
РИА Новости 11:10
Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
9
Гаджеты

Ноутбук Chuwi CoreBook Pro с 13,2 экраном 2K оценён в $499

3DNews 00:23
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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