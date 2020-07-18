Коронавирус
РБККадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского: «Придется ответить передо мной»
Московский Комсомолец15:25
Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского быть мужчиной и держать своё слово
Чеченская Республика Сегодня15:12
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Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
Биробиджан присоединился к акциям протеста в поддержку Сергея Фургала
В Биробиджане вслед за Хабаровском и Владивостоком состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Время Биробиджана 09:55
Общество
На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в субботу, 18 июля, в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.
РБК 03:40
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
Здоровье
От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае
От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае, один из них – за минувшие сутки.
EastRussia 16 июля в 04:30
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM 16 июля в 19:45
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 03:37
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском 13:14
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Киберспорт
В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев
Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Экономика
Промышленный парк «Кадалинский» появится в Забайкалье
Чита, 17 июля 2020, 10:30 — REGNUM С 2020 года в Забайкалье начнут реализовывать проект создания промышленного парка «Кадалинский».
REGNUM вчера в 03:30
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12
Происшествия
Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Космос
Взгляд на ночное небо. Чем нас восхищает небо последних дней июля
Середина июля -- отличное время для наблюдения за ночным небом.
Лениногорские вести 14:53
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Шоу-бизнес
«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев
Privet-Rostov.ru 11:58
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru 16:59
Финансы
МВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
Культура
Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Вести Калининград 16 июля в 10:12
Политика
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
Шоу-бизнес
Сергей Крылов, не появляющийся в течение многих лет, вызвал недоумение среди поклонников
Bimru.ru 12:01
Армия и оружие
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
РИА Новости 11:10
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24