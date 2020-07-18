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РБКРБККадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
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Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
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Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

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Необоснованные обвинения в сговоре с Москвой представитель движения объяснил тем, что США хотят подорвать реализацию мирного договора, который был подписан между "Талибаном" и Вашингтоном.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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