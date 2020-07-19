Политика
Газета.RuКадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Руководитель Чечни пояснил, что в случае отказа украинского президента приносить извинения он будет рассматривать конфликт как личное дело. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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