Политика
Газета.RuКадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Руководитель Чечни пояснил, что в случае отказа украинского президента приносить извинения он будет рассматривать конфликт как личное дело. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского быть мужчиной и держать своё слово
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:12
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Кино
Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
Главным героем фильма станет боец штурмотряда Рико Родригес, который имеет прозвище «Скорпион».
ГЛАС.RU 16 июля в 03:42
Наука
Ученые рассказали о возникновении нового океана
Газета.Ru 02:19
Футбол
Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции
Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа.
Чемпионат вчера в 23:15
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
ProstoProSport 17 июля в 04:38
Общество
Стало известно, когда в России обычные сим-карты заменят виртуальными
Подчеркивается, что e-sim карты уже работают в США и некоторых европейских странах. В России тоже предлагалось ввести виртуальные сим-карты.
АБН 02:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Лучшее время квалификации Гран-при Венгрии показал Льюис Хэмилтон из Mercedes, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 01:24
Общество
В России провели более 24,9 миллиона тестов на коронавирус
За время пандемии коронавируса в России провели более 24,9 миллиона тестов на выявление инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:21
Общество
В ПФР опровергли слухи о надбавке к пенсии за «советский стаж»
«Советский стаж граждан учтён, необходимости в перерасчёте пенсий сейчас нет», — цитирует телеканал слова сотрудников ПФР.
Рамблер 16 июля в 11:21
Общество
Названо негативное последствие жары для здоровья
Lenta.ru 01:58
Здоровье
Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Известия 01:19
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Автоспорт
Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс.
Вести.Ru 02:08
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50