Коронавирус
Газета.RuКадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
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Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает.
— Рамзан Кадыров, российский политикРБК 16:26
с чего всё началось
Сегодня в чеченских социальных сетях появились сообщения о перепрофилировании всех отделений ЦРБ Гудермесского района под прием коронавирусных больных (до этого под коронавирус был перепрофилирован один корпус больницы).Новая газета14 мая в 11:45
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Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Автоновости дня 15 мая в 10:30
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Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
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Общество
Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы
Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.
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Игры
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Коммерсантъ 15:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Взгляд.ру 06:01
Общество
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РБК 05:52
Футбол
Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата
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RT на русском 11:41
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 14 мая в 04:58
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Известия 07:40
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Происшествия
В Усинске число инфицированных коронавирусом достигло 83 человек
На 17 мая в Усинске зарегистрировано 83 инфицированных COVID-19.
ИА БНК 13:08
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
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Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Здоровье
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Pravda.Ru 08:34
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше
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Discover24 вчера в 06:25
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
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Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Вузы России поддержали предложение не повышать стоимость обучения
Москва, 17 мая 2020, 12:12 — REGNUM Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
REGNUM 05:12
Экономика
Российские кинотеатры потеряют 50 млрд рублей из-за коронавируса
Российские кинотеатры потеряют около 50 миллиардов рублей по итогам года из-за коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
Газета.Ru 15:08
Общество
В семи городах России воздух стал чище с начала пандемии
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в семи российских городах зафиксировано улучшение качества воздуха, сообщили 17 мая в Росприроднадзоре.
Известия 16:42