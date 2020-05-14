Сегодня в чеченских социальных сетях появились сообщения о перепрофилировании всех отделений ЦРБ Гудермесского района под прием коронавирусных больных (до этого под коронавирус был перепрофилирован один корпус больницы).

с чего всё началось

Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".

Авто Hyundai рассказал о новинках для авторынка России До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80. 48

Общество Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов написал в Facebook, что на его личный номер телефона звонили с просьбой оформить пропуск в Конаково, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом. 4

Общество Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.

Игры Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства. 3

Здоровье Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян. 1K

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. 253

Футбол Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении первенства в сезоне-2019/20.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Экономика Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились. 57

Происшествия В Усинске число инфицированных коронавирусом достигло 83 человек На 17 мая в Усинске зарегистрировано 83 инфицированных COVID-19.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,1K

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 5

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 3

Политика Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше Ранее Джорджетта Мосбахер, американский посол в Польше, опубликовала на страничке в «Твиттере», что США вполне могут перебросить свои ядерные ракеты из ФРГ в Польшу, где находится восточный фланг Североатлантического Альянса. 213

Армия и оружие Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 949

Общество Вузы России поддержали предложение не повышать стоимость обучения Москва, 17 мая 2020, 12:12 — REGNUM Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Экономика Российские кинотеатры потеряют 50 млрд рублей из-за коронавируса Российские кинотеатры потеряют около 50 миллиардов рублей по итогам года из-за коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина. 4