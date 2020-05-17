Коронавирус
Российская газетаКадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
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с чего всё началось
Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.Телекомпания Грозныйвчера в 04:47
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Экономика
Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик рассказала РИА Новости, о шагах, которые могут привести к облегчению кредитного бремени.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Киев ввел санкции в отношении МГУ, музея имени Пушкина и Эрмитажа
Киев, 16 мая 2020, 08:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый список российских компаний и госучреждений в отношении которых его страна вводит ограничительные санкции.
REGNUM вчера в 01:14
Политика
НАСА представило правила освоения Луны
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 13:12
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия вчера в 18:20
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
Гаджеты
Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
Футбол
Семак сообщил результаты теста игроков «Зенита» на коронавирус
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак обьявил результаты теста игроков команды на коронавирус.
МК-Спорт 10:24
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Футбол
Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
Технологии
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Политика
США грозят «Газпрому» жесткими санкциями за «Северный поток»
Жесткие санкции грозят «Газпрому» со стороны США в случае окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил сенатор от Техаса Тед Круз, сообщает 15 мая портал Delovoe.tv.
ИА Красная Весна 15 мая в 10:33
Общество
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 02:51
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Авто
Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры
В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
Тарантас Ньюс вчера в 16:03
Общество
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москва 24 15:10
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Наука
Кто такой бурморуссус и зачем ему эхолокатор?
Научная Россия 15 мая в 08:33
Наука
Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево
При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12