Коронавирус
Российская газетаКадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
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с чего всё началось
Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.Телекомпания Грозныйвчера в 04:47
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Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
Piter.tv 11:03
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Шоу-бизнес
Нюша нарушила карантин ради Егора Крида
Какое же было удивление фанатов, когда артисты обьявили о перемирии, записали совместный трек, сделали несколько совместных прямых эфиров и без конца лайкают и комментируют посты друг друга. ⠀ А на днях Нюша вообще решилась на радикальные меры и нарушила самоизоляцию ради встречи с Кридом на концертной площадке.
Popcake 10:42
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Происшествия
При стрельбе в штате Луизиана пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал WAFB9.
РИА Новости 13:38
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
РИА Новости 09:28
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Общество
Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21
Коммерсантъ 08:57
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Происшествия
В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину
Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 12:38
Общество
Попова объяснила, почему многие россияне не переболели коронавирусом
Профилактические меры защитили большинство граждан Российской Федерации от коронавирусной инфекции, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 08:27
Общество
Аксенов допустил открытие гостиниц в Крыму после 15 июня
Работа гостиниц и санаториев на территории Республики Крым может возобновиться после 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
iReactor 05:12
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Общество
В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам
Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
1rnd.ru 13:00
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Футбол
Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ
Стало известно, что нужно делать в случае выявления коронавируса у футболистов РПЛ после возобновления сезона.
ProstoProSport 07:18
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Хоккей
СКА обменяет Плотникова в «Амур»
Спорт-Экспресс вчера в 07:38