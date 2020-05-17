Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.

Политика Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.

Шоу-бизнес Нюша нарушила карантин ради Егора Крида Какое же было удивление фанатов, когда артисты обьявили о перемирии, записали совместный трек, сделали несколько совместных прямых эфиров и без конца лайкают и комментируют посты друг друга. ⠀ А на днях Нюша вообще решилась на радикальные меры и нарушила самоизоляцию ради встречи с Кридом на концертной площадке.

Происшествия При стрельбе в штате Луизиана пострадали 13 человек Тринадцать человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал WAFB9. 3

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,1K

Авто Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая. 1

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 87

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 136

Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона названы По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти. 49

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 2

Происшествия В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом. 85

Футбол Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.