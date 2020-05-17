Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
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с чего всё началось

Гудермесская ЦРБ полностью готова к приему больных COVID-19

Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.
Телекомпания Грозныйвчера в 04:47

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Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

Российская газета12:37

Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку средств защиты медиков

Медиазона12:59

Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты

Эхо Москвы12:32

Кадыров потребовал уволить жаловавшихся медиков из Гудермеса

Московский Комсомолец12:15

Кадыров потребовал уволить врачей, заявивших о нехватке средств защиты

Аргументы недели11:36

Кадыров потребовал уволить жаловавшихся медиков из больницы в Гудермесе

РИА Новости11:53

Кадыров потребовал наказать участников протеста в гудермесской больнице

Кавказский узел09:40
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Определено место проведения Евровидения в 2021 году

В 2021 году конкурс "Евровидение" пройдет Роттердаме. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС).
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

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Какое же было удивление фанатов, когда артисты обьявили о перемирии, записали совместный трек, сделали несколько совместных прямых эфиров и без конца лайкают и комментируют посты друг друга. ⠀ А на днях Нюша вообще решилась на радикальные меры и нарушила самоизоляцию ради встречи с Кридом на концертной площадке.
Popcake 10:42
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Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса

Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
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Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

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Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
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Происшествия

При стрельбе в штате Луизиана пострадали 13 человек

Тринадцать человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает местный телеканал WAFB9.
РИА Новости 13:38
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57
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Шоу-бизнес

Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
РИА Новости 09:28
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
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Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
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Общество

Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21

Коммерсантъ 08:57
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Гаджеты

Способы повысить качество работы смартфона названы

По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
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Общество

Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
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Происшествия

В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину

Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 12:38
Общество

Попова объяснила, почему многие россияне не переболели коронавирусом

Профилактические меры защитили большинство граждан Российской Федерации от коронавирусной инфекции, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Общество

Аксенов допустил открытие гостиниц в Крыму после 15 июня

Работа гостиниц и санаториев на территории Республики Крым может возобновиться после 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

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Общество

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Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
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В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам

Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
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Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина

Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
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Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

Стало известно, что нужно делать в случае выявления коронавируса у футболистов РПЛ после возобновления сезона.
ProstoProSport 07:18
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Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

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СКА обменяет Плотникова в «Амур»

Спорт-Экспресс вчера в 07:38
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