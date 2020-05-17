Накануне в мессенджерах активно распространялись аудиосообщения от некоторых врачей медучреждения, в которых они сообщали о том, что больницу перепрофилируют под лечение больных с коронавирусом, а средств защиты для медиков в больнице нет.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе. Ранее на это пожаловались сотрудники ЦРБ в Гудермесе, перепрофилированной под лечение больных с COVID-19.

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