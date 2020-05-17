Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.

с чего всё началось

Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего - оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам. У нас 30-40 тыс. минимум до сих пор лежат противочумных костюмов, мы закупаем миллионы масок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает ЧГТРК «Грозный».

Политика NASA представило правила освоения Луны NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. 179

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 34

Здоровье Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире Проверка прокуратуры Армавира подтвердила нарушения, которые допустил главврач больницы в этом городе, из-за которых произошла невыплата надбавок за работу в условиях пандемии, сообщает администрация Армавира. 9

Хоккей СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур» Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур". 1

Общество В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.

Футбол Курский «Авангард» подтвердил участие в ПФЛ в следующем сезоне Отмечается, что клуб будет финансироваться региональным бюджетом в достаточных для достойного выступления в ПФЛ объемах, кроме того, будут продолжены поиски инвесторов.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,2K

Общество В России создали вакцину от коронавируса Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса. 3K

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 241

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 761

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 88

Политика Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности. 1

Общество Ограничительные меры в Ростовской области продолжают действовать В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новым коронавирусом (COVID-19) заявили, что пока речи о снятии ограничительных мер не идет, так как еще не приняты изменения в постановление №272 от 5 апреля 2020 г. 196

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 193