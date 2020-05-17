Коронавирус
РБККадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, передает ЧГТРК «Грозный».
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Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего - оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам. У нас 30-40 тыс. минимум до сих пор лежат противочумных костюмов, мы закупаем миллионы масок.
— Рамзан Кадыров, российский политикТАСС 17:28
с чего всё началось
Чтобы разобраться в ситуации на место прибыли спикер Парламента ЧР, руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Магомед Дадуов и глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.Телекомпания Грозныйвчера в 04:47
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