Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе. Ранее на это пожаловались сотрудники ЦРБ в Гудермесе, перепрофилированной под лечение больных с COVID-19.
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Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков

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Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты

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