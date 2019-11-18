Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

РБК05:28

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Кавказский узелвчера в 17:48

«Цепляются за мелочи». Рамзан Кадыров объяснил традициями слова о том, что интернет-пользователей, оскорбляющих честь, нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая»

Фонтанка.Ру01:44

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru01:39

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что нужно «убивать» за оскорбления в Сети

Znak.com01:13

Кадыров объяснил свой призыв жестоко наказывать за оскорбления

URA.Ru00:27

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его слова об убийстве за оскорбления в соцсетях были искажены

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Происшествия

Появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием в Москве

В Сети появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы.
РБК 06:21
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Общество

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 06:36
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

В Кремле допустили проведение «нормандского» саммита до конца года

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в конце 2019 года.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

ТАСС 08:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Происшествия

На Урале подполковник полиции на личном авто насмерть сбил пенсионерку

В Кушве Свердловской области женщина переходила дорогу в неположенном месте и погибла от наезда автомобиля сотрудника ОВД.
Российская газета 08:00
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие

Названа поставляемая Ирану российская военная техника

Иран получает от России ненаступательное вооружение и военную технику, не подпадающую под санкции ООН, в том числе комплексы радиотехнической разведки.
ТК Звезда 08:04
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Автоспорт

Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Motorsport.com Россия вчера в 15:11
Общество

Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 07:53
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение .
Вести.Ru 03:27
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Политика

Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме

Известия 08:25
Технологии

Ученые рассказали о смертельной опасности полетов на Марс

РЕН ТВ 07:16
Футбол

На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Sport.ru 05:30
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное