Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

с чего всё началось

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

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