Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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с чего всё началось

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.
Кавказский узелвчера в 17:48

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Кадыров объяснил свои слова об убийстве за оскорбление в интернете

Коммерсантъ04:05

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что нужно «убивать» за оскорбления в Сети

Znak.com01:13

«Цепляются за мелочи». Рамзан Кадыров объяснил традициями слова о том, что интернет-пользователей, оскорбляющих честь, нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая»

Фонтанка.Ру01:44

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru01:39

Кадыров настаивает на извращении смысла его слов об убийстве за оскорбление

Московский Комсомолец04:13

Кадыров объяснил свой призыв жестоко наказывать за оскорбления

URA.Ru00:27

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Кавказский узелвчера в 17:48
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Финансы

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Спорт

Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России

РЕН ТВ вчера в 15:21
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Общество

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в четверг ожидается аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы.
Московский Комсомолец 04:07
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Политика

Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага

Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
REGNUM вчера в 21:07
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru вчера в 09:26
Футбол

Мишель Платини: «ВАР – это красивая хрень, он не решит проблем»

Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это красивая хрень.
Sports.ru 05:01
Фигурное катание

Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 16 ноября в 11:32
Политика

Россия поставит Индии системы С-400

Производство уже началось и будет вестись по графику. Индия объявила о намерении приобрести С-400 в 2015 году.
ГЛАС.RU 02:20
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16 ноября в 05:41
Авто

Появились данные о новом электрическом седане BMW

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что суммарная мощность электрической установки BMW составит около 500 л.с. Кроме того, автомобиль сможет похвастаться улучшенным аккумулятором на 80 кВ/ч.
Rusargument вчера в 14:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

В ночь на субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории две ракеты.
Российская газета 15 ноября в 19:48
Футбол

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита».
Нева Спорт 03:03
Политика

Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
ТАСС 05:27
Футбол

Матч ПФЛ «Волгарь» – «Легион» закончился массовой дракой

Sports.ru вчера в 12:40
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
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