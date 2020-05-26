Коронавирус
REGNUMКадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.
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Рамзан Кадыров: Мы получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом
ИА Грозный-Информ11:01
Рамзан Кадыров провел первое после выходных заседание Оперштаба в Грозном
Чеченская Республика Сегодня09:15
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Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Армия и оружие
Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым
Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
Lenta.ru 08:21
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем Maurice Richard Trophy, который полагается тому, кто забил больше всех голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Коммерсантъ 19:36
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.
Коммерсантъ 13:30
Армия и оружие
Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане
"Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 07:55
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон
В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.
Metaratings 17:40
Игры
В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain
Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony.
CyberSport.ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru 11:29
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Общество
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
Российская газета вчера в 13:13
Космос
Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска
Южный Федеральный 24 мая в 22:31
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс 07:08
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
Политика
Глава Якутии сегодня выступит с отчетом в Ил Тумэне
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в среду, 27 мая, на XVII (внеочередном) дистанционном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) представит отчет об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти за 2019 год.
Якутия Daily 20:21