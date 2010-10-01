Коронавирус
ИнтерфаксКадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Марийская правдавчера в 17:16
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Общество
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Авторы документа считают, что при новых условиях выход на пенсию россиян предпенсионного возраста, потерявших работу, будет возможным с 53,5 года для женщин и 58,5 года для мужчин.
Бел.Ру 20 мая в 03:52
Футбол
Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Sport24.ru 15:45
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Общество
Всероссийский последний звонок пройдет онлайн 25 мая
Начало онлайн-трансляции последнего звонка – 25 мая 2020 года. Место проведения – страница Министерства просвещения РФ в ВКонтакте.
Южный Федеральный 09:18
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»
Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
Газета.Ru вчера в 08:31
Гаджеты
Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен
Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
iXBT.com 12:50
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке
Буквально несколько дней назад Эмин Агаларов объявил о своем разводе с Аленой Гавриловой. У супругов есть общая 2-летняя дочь Афина.
Paparazzi.ru 15:27
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
Экономика
Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами
По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.
ТурДом 05:56
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Хоккей
Ковальчук объяснил, почему не призывает людей оставаться дома
Спорт день за днем 15:17
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Наука
Как работает человеческая память: одна из главных научных проблем
Например, установлено, что пространственная память (когда мы запоминаем некую впервые увиденную обстановку — комнату, улицу, пейзаж) связана с областью мозга под названием гиппокамп.
Популярная механика вчера в 08:22