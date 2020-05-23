Общество
ИнтерфаксКадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
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Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
РИА Новости 01:15
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия вчера в 10:47
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Политика
США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ
США могут создать в Госдепартаменте отдел по реагированию на пандемии в противовес Всемирной организации здравоохранения.
РЕН ТВ вчера в 01:50
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Армия и оружие
Китайские военные взяли в плен группу индийских солдат
Актуальные Новости 01:08
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета вчера в 02:00
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
Рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Более 370 граждан России вылетели из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву. Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».
Mockva.ru вчера в 20:37
Общество
В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:48
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru вчера в 16:19
Технологии
Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC
Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC.
3DNews 22 мая в 02:24
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru 22 мая в 06:12
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Политика
Лукашенко призвал не становиться на колени перед Россией
Инфорос 22 мая в 09:26
Общество
Тульский губернатор поддержал медсестру, вышедшую на работу в бикини
RuNews24.ru 21 мая в 23:06
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23