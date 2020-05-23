Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
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