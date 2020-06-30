Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.
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URA.Ru07:21

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

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Общество

Собянин: Явка на электронное голосование по Конституции составила 93%

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

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Общество

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Журналист BBC попал в чат членов профкома Московского метрополитена в WhatsApp.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

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Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
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Происшествия

Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном

В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
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Футбол

Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции

Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
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Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
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Происшествия

На юго-востоке Москвы горит склад

Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 15:16
Политика

Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции

ToDay News Ufa 15:39
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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Происшествия

Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти

Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
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Политика

Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ

Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
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Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
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Здоровье

Врачи: не было снижения заболеваемости, это был лишь временный спад

Другой собеседник Е1.RU, который работает непосредственно в больнице, полагает, что у нас и не было снижения заболеваемости, а был лишь временный спад.
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Общество

Приемным родителям возобновят индексацию пенсии

С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета вчера в 12:08
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Авто

Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете

Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
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Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4

Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
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Наука

Из-за падения астероида погибли динозавры

Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
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В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
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Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
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Белорусский ЦИК сократил оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
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Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

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В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
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