Политика
РИА НовостиКадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Милонов посоветовал Кадырову обсудить пожизненное президентство с Путиным
Национальная служба новостей13:56
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Общество
Собянин: Явка на электронное голосование по Конституции составила 93%
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
Росбалт 13:49
Общество
Членов профсоюза московского метро могли принуждать к голосованию
Журналист BBC попал в чат членов профкома Московского метрополитена в WhatsApp.
News.ru 08:28
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Происшествия
Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном
В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
Футбол
Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции
Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Происшествия
На юго-востоке Москвы горит склад
Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 15:16
Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
ToDay News Ufa 15:39
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Политика
Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ
Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Здоровье
Врачи: не было снижения заболеваемости, это был лишь временный спад
Другой собеседник Е1.RU, который работает непосредственно в больнице, полагает, что у нас и не было снижения заболеваемости, а был лишь временный спад.
Екатеринбург в интернете 08:50
Общество
Приемным родителям возобновят индексацию пенсии
С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета вчера в 12:08
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Наука
Из-за падения астероида погибли динозавры
Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
Городовой 12:27
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Политика
Белорусский ЦИК сократил оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском 14:53
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44