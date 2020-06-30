Политика
РИА НовостиКадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Милонов посоветовал Кадырову обсудить пожизненное президентство с Путиным
Национальная служба новостей13:56
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Футбол
ЦСКА — Спартак 1:0 (Перерыв)
Московский ЦСКА ведёт в счёте по итогам первого тайма матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском 14:21
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Автоспорт
Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»
Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич назвал РПЛ очень сильным турниром
Чемпионат России по футболу - очень сильный турнир, считает главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич.
РИА Новости 14:16
Авто
Названы комплектации нового минивэна GAC GN8 для России
Российский офис компании GAC в преддверии официального дебюта нового минивэна GN8 раскрыл его список комплектаций.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:04
Политика
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области задал вопрос Владимиру Мединскому, помощнику российского коллеги Владимира Путина.
Lenta.ru 12:34
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Футбол
Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»
Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.
РИА Новости 14:12
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Происшествия
СК начал проверку по факту нападения на корреспондента «Медиазоны»
В Петербурге сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту получения травмы корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем в одном из петербургских участковых избирательных комиссий.
МР7.ру 13:37
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Общество
Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
RT на русском 11:39
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Футбол
Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба.
Казанские ведомости 09:40
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 04:06
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Общество
Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией
Евразия Daily 06:56
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС
Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по интернету по поправкам в Конституцию с борта на Международной космической станции, сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 13:56