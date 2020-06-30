Политика
РИА НовостиКадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Кремль оценил идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»
Национальная служба новостей10:31
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Общество
В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной инфекции отменятся с 1 июля.
РИА Новости 09:46
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья
Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей.
Известия 10:12
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Космический детектив: Украина собирается изъять у России свой спутник
Первый — каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с «Байконура».
REGNUM 05:35
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту
Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
Русская Планета 08:18
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Футбол
Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым
Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.
RT на русском 11:16
Общество
В Европе начались захваты домов, принадлежащих россиянам
В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас не могут приехать из-за пандемии коронавируса.
Подмосковье Сегодня 09:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
Рудковская отметила, что не балует своих детей дорогими подарками, а автомобиль, вокруг которого и разразились странные слухи, принадлежит не ей, а компании Porsche, с которой у известной звёздной четы Рудковская-Плющенко заключён контракт.
Somanyhorses 05:19
Общество
Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
РБК 10:22
Происшествия
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Lenta.ru вчера в 03:21
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября
В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31