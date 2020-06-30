Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Кремль оценил идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»

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Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

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В Кремле ответили Кадырову на идею пожизненного президентства Путина

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Кадыров призвал пожизненно избрать Путина президентом

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В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение Кадырова

РБК10:13
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В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной инфекции отменятся с 1 июля.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

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Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья

Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей.
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Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом

BFM.ru 08:50
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
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Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Политика

Космический детектив: Украина собирается изъять у России свой спутник

Первый — каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с «Байконура».
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«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»

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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

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В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту

Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
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Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

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Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым

Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.
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В Европе начались захваты домов, принадлежащих россиянам

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Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.
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Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

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Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
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