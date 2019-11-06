с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Об этом он заявил на заседании правительства республики, трансляцию которого вел ЧГТРК «Грозный». Перевод его слов опубликовала «Русская служба Би-би-си».

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

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