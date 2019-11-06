Политика
РБККадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. Об этом он заявил на заседании правительства республики, трансляцию которого вел ЧГТРК «Грозный». Перевод его слов опубликовала «Русская служба Би-би-си».
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си» слова Кадырова.Ридусвчера в 16:52
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Общество
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
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Газета.Ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
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Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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Происшествия
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В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
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В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
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«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка
Sportbox.RU вчера в 22:36
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Наука
Найдена связь между курением и шизофренией
Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
Ferra вчера в 08:44
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета 04 ноября в 23:18
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Армия и оружие
«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте
РЕН ТВ 05 ноября в 21:11
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Экономика
Убийство Лизы Киселевой и плохие дороги пошатнули устойчивость региона
Среди 30 самых заметных событий месяца аналитики назвали стихийную акцию в Саратове с требованием самосуда над убийцей 9-летней Лизы Киселевой.
Взгляд-инфо вчера в 23:44
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Газета.Ru вчера в 20:37
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом
Политсовет вчера в 07:49
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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
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Россиянка утонула в семенах подсолнечника
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Экспресс газета вчера в 15:01
Политика
WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным
Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Культура
Политолог с помощью анекдота без бороды тонко потроллил украинцев
Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Царьград вчера в 21:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29