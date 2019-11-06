с чего всё началось

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети. Об этом сообщает русская служба "Би-би-си". Он предложил воздействовать на нарушителей "убивая, сажая и пугая".

Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

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