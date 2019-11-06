Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети. Об этом сообщает русская служба "Би-би-си". Он предложил воздействовать на нарушителей "убивая, сажая и пугая".
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си»
 слова Кадырова.
Ридус16:52

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«Eсли мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Рамзан Кадыров об оскорблении в сети. Итоги дня от «Би-би-си»

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