Политика
Газета.RuКадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети. Об этом сообщает русская служба "Би-би-си". Он предложил воздействовать на нарушителей "убивая, сажая и пугая".
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си» слова Кадырова.Ридус16:52
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Экономика
Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения
Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России.
Коммерсантъ 20:39
Общество
У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM 11:36
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс 21:29
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления вредной хурмы
Специалист советует есть хурму дважды–трижды в неделю, что важно, в свежем виде, так как плоду противопоказана термическая обработка.
Волгоградская правда 21:08
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса 15:02
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика
Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия 20:11
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM 15:56
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Наука
Видеоигры не увеличивают уровень насилия
Автор статьи, Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне, изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.
Naked Science 13:52
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что швырял документы в Лаврова
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.
REGNUM вчера в 13:05
Происшествия
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Происшествия
Второго сбежавшего пациента психбольницы задержали в Чите
В Чите полиция задержала второго пациента психбольницы, сбежавшего 6 ноября.
Zab.RU 03:13