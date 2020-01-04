Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйКадыров предупредил о последствиях убийства Сулеймани

Глава Чечни подчеркнул, что такие действия со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям в ближне восточном регионе, сообщает ЧГТРК "Грозный". "Такая озабоченность выражается сегодня со стороны представителей российского МИД и других высокопоставленных лиц России", - заявил Кадыров.
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Рамзан Кадыров
Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикТАСС 02:31
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале
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