с чего всё началось

Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.

Глава Чечни подчеркнул, что такие действия со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям в ближне восточном регионе, сообщает ЧГТРК "Грозный". "Такая озабоченность выражается сегодня со стороны представителей российского МИД и других высокопоставленных лиц России", - заявил Кадыров.

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