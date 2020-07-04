Общество
Газета.RuКадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
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Происшествия
Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК вчера в 14:38
Происшествия
В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Происшествия
Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
Здоровье
Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье
Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона.
Чита.Ру 00:57
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 03 июля в 05:29
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Футбол
Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев
Газета.Ru вчера в 23:27
Футбол
«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru вчера в 14:41
Технологии
Названы негативно влияющие на работу мозга привычки
Академики назвали привычки, которые имеют негативное влияние на человеческий мозг.
Экономика сегодня 01:05
Общество
WSJ: дипломаты США покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса
Десятки дипломатов США вместе с семьями покидают Саудовскую Аравию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране, сообщает The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 13:14
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
Футбол
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
RT на русском вчера в 17:13
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ вчера в 19:13
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
RT на русском 02 июля в 13:15
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 03 июля в 13:33
Культура
В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке
Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
CyberSport.ru 03 июля в 11:11
Авто
Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru вчера в 20:31
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19