Общество

Газета.RuГазета.RuКадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
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Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

РИА Новостивчера в 14:17

Рамзан Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Говорит Москвавчера в 04:15

Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Lenta.ruвчера в 13:03

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ruвчера в 12:18

Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспрессвчера в 08:16

Появилось видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова. На них был Кадыров

Телеканал 360°вчера в 14:06

Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

НТВ03 июля в 20:55
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