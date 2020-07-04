Общество

Газета.RuГазета.RuКадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
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Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

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Появилось видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова. На них был Кадыров

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Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

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